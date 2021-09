Tweede aanhouding in onderzoek naar geweld regio Alblasserdam

De man werd rond 16.00 uur aangehouden op de Delflandplein in zijn woonplaats Amsterdam. Hij wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij de explosie bij een woning aan De Boezem en het plaatsen van een explosief bij een woning in de Merelstraat in Alblasserdam.

Beide woningen zijn eerder deze maand gesloten in verband met de ’vergisontvoering’ van een 56-jarige man uit Hoofddorp. Dat zou weer in verband staan met de vangst van 1899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

De auto van de man is in beslag genomen en zijn woning is doorzocht.