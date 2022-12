Weldoener verrast mensen bij voedselbank met briefjes van 50 euro

„Ook het interieur van de auto was helemaal wit en er zat een hele knappe man in”, vertelt een ooggetuige aan Noordhollands Dagblad. „We stonden in de auto naast hem geparkeerd. Hij stapte uit en liep in de richting van de stoet wachtende mensen. Toen zijn wij ook even uitgestapt om te kijken wat hij ging doen. In de rij stonden ook kennissen van ons. En we keken op en zagen dat hij iets aan het uitdelen was. Het waren briefjes van 50 euro.”

Mysterie

Uit het niets begonnen mensen te applaudisseren en vielen ze de knappe redder in nood om de nek. „De ontvangers waren buitengewoon enthousiast. En de rij was lang genoeg. Er stonden ongeveer dertig mensen te wachten en hij heeft het merendeel van de mensen geld gegeven.”

Wie de man met de witte BMW is, blijft een mysterie. Hij heeft zichzelf niet aan de mensen bekendgemaakt.