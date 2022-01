Van oogappel naar paria: hoe de VVD in casus-Sahla 180 graden draaide

Stan Huygens Journaal

Stille kracht achter bloemen paus zet door

Zakenman Gerard van den Tweel kan niet stilzitten, nu de jaarlijkse bloemenhulde uit Nederland voor paus Franciscus in gevaar is gekomen. ,,Help mee om het ook dit jaar voor elkaar te krijgen!”, roept hij anderen op om net als hij een duit in het zakje te doen. Al tien jaar is hij een stille kracht ...