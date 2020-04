Eigen bijdrage kinderopvang in de zomer vergoed

Het te vergoeden bedrag wordt in juni, of uiterlijk juli, teruggestort op de rekening van de ouders. In totaal gaat het om zo’n 570.000 huishoudens die recht hebben op de teruggave, de schatting is vooralsnog dat dat het kabinet 175 miljoen euro gaat kosten. Dat kan nog oplopen als de kinderopvang ook na 28 april gesloten blijft, dan kan het ook langer duren voordat mensen hun geld krijgen.

Ouders hoeven geen aanvragen te doen of formulieren in te vullen. Om de hoogte van de teruggave te bepalen, gebruikt de Belastingdienst de gegevens – aantal kinderen, opvanguren en inkomen – van ouders met als peildatum 6 april.

Het kabinet had ouders opgeroepen om de kinderopvang gewoon door te blijven betalen tijdens de crisis, ook al maken ze er momenteel geen gebruik van. Zo moest worden voorkomen dat opvanglocaties failliet zouden gaan en ouders nergens meer terecht konden met hun kinderen na de crisis. „Met deze mooie regeling ondersteunen we de kinderopvangsector en houden we deze belangrijke voorziening voor Nederland ook in deze moeilijke tijd op de been”, zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën).

Ter compensatie wilde het kabinet eigenlijk de eigen bijdrage van ouders vergoeden via de kinderopvangorganisaties. Maar dat bleek geen haalbare kaart. Daarom wordt het geld nu via de Sociale Verzekeringsbank overgemaakt. „Waar uit eerdere gesprekken met de sector het de meest begaanbare weg leek om de eigen bijdrage via de kinderopvangorganisaties te vergoeden, kiezen we nu de route waarbij de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs rechtstreeks wordt overgemaakt naar de ouders”, zegt staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken).

Het kabinet heeft met de kinderopvangorganisaties afgesproken dat zij die een hoger bedrag vragen dan de maximum uurprijs, zelf dat gedeelte vergoeden. Wie het niet eens is met de hoogte van de vergoeding, kan een herziening aanvragen of in beroep gaan.