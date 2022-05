Volksopstand in straatarm Sri Lanka; president ’Gota’ weigert ontslag

Al maandenlang roepen betogers ’Gota, go home!’ bij massale protesten tegen president Gotabaya Rajapaksa (72) en diens regering. Het land is bankroet en kampt met ernstige tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. Ook zijn er dagelijks tot wel dertien uur durende stroomonderbrekingen. De deviezenreserves van het land zijn nagenoeg opgedroogd. Volgens waarnemers is de oorzaak voor de problemen economisch wanbeheer, verergerd door de coronacrisis. Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar het land te reizen.

Knokploegen

Gotabaya’s broer Mahinda (76), die aan het hoofd staat van de clan, diende deze week zijn ontslag in als premier. Hij trad af nadat knokploegen uit het kamp van de Rajapaksas duizenden anti-regeringsdemonstranten aanvielen. De demonstranten sloegen terug, staken huizen van politici in brand en zeker vijf mensen kwamen om het leven.

De steun voor de regering is bijna tot het nulpunt gezakt, maar de 72-jarige president ’Gota’ weigert op te stappen. Zijn eigen familie noemt hem ’The Terminator’ vanwege zijn opvliegendheid.

De Rajapaksa-clan is al sinds de jaren dertig een van de machtigste politieke families van Sri Lanka. In 2005 werd Mahinda president en gaf de post van minister van Defensie aan zijn broer Gotaya, die een militaire achtergrond heeft en weinig politieke ervaring had toen hij aan de macht kwam. Hij had de leiding over leger en politie tijdens het tien jaar durende presidentschap van zijn broer. In 2009 leidde ’Gota’ een brute geweldscampagne van de regering die de separatistische Tamil-rebellen neersloeg na tientallen jaren van burgeroorlog. De broers worden hierom aanbeden door de Singalees-boeddhistische meerderheid in het land.

Slachtoffers

Volgens de VN eindigde het conflict met de dood van naar schatting 40.000 burgers. De slachtoffers waren naar zogenaamde ’no-fire zones’ gedreven, die vervolgens werden gebombardeerd door het leger. De president ontkent beschuldigingen dat hij achter doodseskaders zat die tegenstanders in witte bestelbusjes ontvoerden.

Na een korte onderbreking kwamen de Rajapaksas in 2019 weer aan de macht: ditmaal werd Gotabaya met 52 procent van de stemmen tot president gekozen. Twee andere broers en enkele neven kregen ook politieke posities, zoals Basil Rajapaksa, ofwel ’Mr. Ten Percent’, een bijnaam die verwijst naar de steekpenningen die hij als minister zou hebben aangenomen voor lucratieve overheidscontracten. Opeenvolgende regeringen is het niet gelukt om hard bewijs te vinden voor de miljoenen die hij uit de staatskas wegsluisde. Alle zaken tegen hem werden ingetrokken toen Gotabaya aantrad als president.

Economische crisis

Op het hoogtepunt van hun macht hadden de Rajapaksa’s het presidentschap, de premier, en de ministeries van Financiën, Binnenlandse zaken en Defensie in handen. Maar dat was voordat de eilandnatie in de ergste economische crisis belandde sinds de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1948. De een na de andere Rajapaksa moest in april en mei het veld ruimen toen de president wanhopig probeerde zijn regering te redden.

„De VN onderzoekt zeer ernstige aantijgingen van corruptie en oorlogsmisdaden door leden van de familie. De Rajapaksa’s vrezen dat deze zaken hen zullen achtervolgen als ze de macht verliezen”, aldus Bhavani Fonseka van het Centre for Policy Alternatives.