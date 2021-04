Bolkestein en Zalm steunen Rutte: ’Hij moet vooral doorgaan’

„Ik steun Mark Rutte”, laat Bolkestein weten na een roerige week waarin bijna de helft van de Tweede Kamer het vertrouwen in Rutte opzegde vanwege ’verkennersgate’. Wat de VVD-prominent betreft kan Rutte gewoon verder: „Hij is een uitstekende minister-president. Hij moet vooral doorgaan.”

Rutte ligt onder vuur omdat hij het tijdens de verkenning had gehad over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, maar dat later ontkende. Alleen de huidige regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en CU) steunden de motie van wantrouwen tegen de premier die daarop volgde niet. Maar CU-leider Gert-Jan Segers liet zaterdag weten niet meer in een volgend kabinet te willen als Rutte daar leiding aan zou geven.

Bolkestein is het niet eens met de kritiek op Rutte. „Al die mensen die hem in zijn kuiten willen bijten, zoeken spijkers op laag water”, zegt hij.

Erica Terpstra, ook erelid van de partij, laat weten zich niet sinds haar vertrek uit de politiek zich daar niet meer mee te bemoeien. Dat wil ze ook nu niet doen, maar ze stelt wel: „Wees ervan overtuigd: ik sta vierkant achter Rutte.”