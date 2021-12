Gedumpte baby in vuilniszak is begraven, moeder en vader nog steeds niet gevonden

In mei dit jaar werd een dode baby gevonden in Wernhout. Het lichaam was gewikkeld in een vuilniszak. De man die de baby heeft gevonden, was laat in de middag zijn twee honden aan het uitlaten. Daarop werd die politie ingeschakeld die snel met groot materieel uitrukte. Agenten, forensische rechercheurs en een helikopter brachten de situatie in kaart en probeerden sporen veilig te stellen.

Bekijk ook: Baby die dood werd gevonden in Wernhout heeft naam gekregen

Tekst gaat verder onder de post.

Uit onderzoek is gebleken dat de baby door geweld om het leven is gekomen. Maar de identiteit van zowel het meisje als haar ouders is nog volstrekt onduidelijk. Het onderzoek, dat gedraaid wordt door het Team Grootschalige Opsporing, is dus nog in volle gang. De politie heeft ruim 25 tips gekregen over de zaak.

De overleden baby heeft een naam gekregen: Amélief van het Ven, roepnaam Amy. Daarmee willen de vinder, gemeente Zundert, politie en het Openbaar Ministerie haar „de aandacht en het respect geven die zij verdient.”

Bekijk ook: Baby die dood werd gevonden in Wernhout heeft naam gekregen

De baby werd gevonden op park Wernhoutsburg. Tips zijn nog altijd welkom, benadrukt de burgemeester in haar bericht. Eerder werd al een opsporingsbericht in het Pools gedeeld.