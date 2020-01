Kamer wil kenteken voor tractor

Meerdere kabinetten hebben geprobeerd om een kenteken voor landbouwvoertuigen door te voeren. Het is een eis van de Europese Unie waar Nederland als laatste land maling aan had. Boeren en politici hebben voorstellen jarenlang weten te traineren, ze vreesden voor hogere lasten en extra regels.

De VVD hield de kentekenplicht vorige kabinetsperiode nog tegen, maar steunt de wet nu wel. Daarmee is er een meerderheid in de Tweede Kamer. „De uitvoering is minimaal en er zitten paar voordelen aan vast. Dus meer van lasten naar lusten voor de boer”, verklaart Kamerlid Remco Dijkstra de ommezwaai.

Regeringspartij CDA blijft wel kritisch en heeft nog geen standpunt ingenomen. „We hebben nog veel vragen”, zegt Kamerlid Maurits von Martels. Hij wil in ieder geval over een aantal jaren een evaluatie om te kijken of boeren geconfronteerd zijn met extra kosten en regeltjes.

De invoering staat gepland voor 2025. Snelle tractoren, die harder kunnen dan 40 kilometer per uur, krijgen met de introductie van kentekens te maken met APK-keuringen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft de steun voor haar kentekenplicht nog niet binnen. De Eerste Kamer moet ook nog oordelen over het voorstel.