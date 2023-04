Schip botst op spoorbrug Gouda, minder treinen vanwege schade

Volgens een woordvoerder van de NS is een spoor versperd en rijden er nu twee in plaats van vier treinen per uur tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Reizigers krijgen het advies de reisplanner in de gaten te houden. De schade moet volgens ProRail worden hersteld, voordat het treinverkeer er weer volledig kan worden hervat.

De brandweer Hollands Midden meldt dat ook het scheepvaartverkeer deels is gestremd. Schepen hoger dan zeven meter kunnen voorlopig niet doorvaren, omdat de brug niet opent.