Schip botst op spoorbrug Gouda, schipper geschrokken: ’Het was een harde klap’

Bij CCT, een stuwadoorsbedrijf in Moerdijk, zit de schrik er ook goed in. ,,Laten we zeggen dat dit geen leuk begin van Pasen is’’, zegt Smits aan boord van de Gouwenaar II, een motorvrachtschip gebouwd in 2017 in Servië.

Smits prijst zich gelukkig dat de vijfkoppige bemanning er goed vanaf is gekomen. ,,De politie heeft vrijdagmorgen onderzoek gedaan en heeft bevestigd dat het schip in technische goede staat verkeert. Dat is wel een opluchting.’’ De betrokken politiedienst was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Niet de eerste keer

Smits bevestigt dat het niet de eerste keer is dat het schip een aanvaring heeft met de spoorbrug, de Lage Gouwe in Gouda. Het schip had in 2018, toen het net een jaar oud was, een aanvaring op dezelfde plaats. Het schip vervoerde toen containers met bier. Ook ditmaal zat er bier in de vracht. ,,Onder andere ja’’, zegt Smit. ,,Niet alleen bier, maar er waren nog veel meer producten aan boord.’’

In 2018 was het vermoeden dat de botsing werd veroorzaakt door ongebruikelijk hoogwater, zegt Smits. Of dat nu ook het geval is, kan hij niet bevestigen. ,,Het onderzoek loopt, ik kan er niets over zeggen.’’ Wel spreekt hij van ‘een vreemde situatie’. ,,Het kantje van één container is geraakt. De rest kon er wél onderdoor. Die ene container is flink beschadigd. Wat de exacte schade is, kan ik nog niet beoordelen.’’

Smits noemt het ‘erg vervelend’ dat door de botsing het scheepvaart- en het treinverkeer gestremd zijn.

Problemen voor treinreizigers

Volgens een woordvoerder van de NS is een spoor versperd en rijden er twee in plaats van vier treinen per uur tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Reizigers krijgen het advies de reisplanner in de gaten te houden. De schade moet volgens ProRail worden hersteld, voordat het treinverkeer er weer volledig kan worden hervat.

De brandweer Hollands Midden meldt dat ook het scheepvaartverkeer deels is gestremd. Schepen hoger dan zeven meter kunnen voorlopig niet doorvaren, omdat de brug niet opent.