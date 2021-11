Gezondheidsraad komt met nieuw advies over boosterprikken

Mogelijk gaat de Gezondheidsraad in op boosterprikken voor mensen die jonger dan 60 jaar zijn en die eerder het coronavaccin van Janssen hebben gekregen. Eerder deze maand had demissionair zorgminister Hugo de Jonge daar een spoedadvies over gevraagd. Dat advies zou deze week naar buiten gebracht worden.

Janssen

Vooral jongere mensen hebben het vaccin van Janssen gekregen. Die mensen waren al na één prik volledig gevaccineerd. De Jonge wil weten of de Gezondheidsraad het voor deze groep wenselijk acht een boosterprik te nemen. In verschillende andere landen wordt dat al gedaan. Zo oordeelde de Belgische Hoge Gezondheidsraad dat iedereen die eerder het vaccin van Janssen kreeg een extra vaccin aangeboden moet krijgen. Ook zijn er landen die hebben aangekondigd dat de ene prik met Janssen niet meer als volledige vaccinatie wordt gezien.

In principe krijgt iedereen die in aanmerking komt voor een boosterprik het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. De minister wil weten of dat ook wenselijk is voor de groep jongere mensen die Janssen kreeg.

AstraZeneca

Tot slot heeft de minister ook gevraagd of mensen onder de 60 die AstraZeneca hebben gekregen een boosterprik zouden moeten ontvangen. Dat vaccin is vooral toegediend aan mensen tussen de 60 en 65 en die krijgen sowieso binnenkort al een boosterprik.

De werking van de coronavaccins kan na verloop van tijd afnemen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt dat in de gaten.