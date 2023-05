Premium Het beste van De Telegraaf

Van zwangerschap tot rivierdonderpad: ’Twijfelen’ bij havo-examen biologie

Door Sophie van den Berg Kopieer naar clipboard

Docent Bjorn Elzer en de leerlingen Milan Rijnshoeven, Julia Reij, Anouk Schaper en Tess Koopman (v.l.n.r.) van de christelijke scholengemeenschap Jan Arentsz in Alkmaar. Ⓒ Martin Mooij

Alkmaar - De havoleerlingen van de christelijke scholengemeenschap Jan Arentsz in Alkmaar zitten erg ontspannen het biologie-examen na te bespreken. „Ik was al na anderhalf uur klaar!”, zegt Julia Reij. Milan Rijnshoeven vond het examen iets lastiger. „Voor mij is het erop of eronder. Ik ga voor een subtiele 5,5.”