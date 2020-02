Israëlisch leger verijdelt cyberaanval Hamas

Met de schadelijke software wilde Hamas toegang krijgen tot zoveel mogelijk informatie en inlichtingen over het leger. De telefoons van tientallen militairen werden besmet, maar volgens een legerwoordvoerder is er geen belangrijke informatie gelekt. Het is de derde keer sinds 2017 dat de IDF en de geheime dienst Shin Bet een dergelijke poging van Hamas wisten te verijdelen.

Volgens de legerwoordvoerder heeft Hamas deze keer wel zijn technieken verfijnd. Zo gebruiken ze nieuwe platforms als Telegram naast Instagram, Facebook en WhatsApp. Om te voorkomen dat ze in gesprek zouden gaan met soldaten, schreven de ’jonge vrouwen’ slechthorend te zijn of nieuwe immigranten die gebrekkig Hebreeuws spreken. Zodra contact werd gemaakt vroegen zij een toepassing te downloaden voor een gemakkelijkere uitwisseling van foto’s.

Het leger zei dat de aanval enkele maanden geleden begon en dat zij de afgelopen dagen „defensieve activiteiten” heeft ondernomen en verdere vergeldingsacties niet uitsluit.