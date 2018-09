Meubels monteren, we wagen ons er niet aan

Uit een onderzoek van Ikea blijkt dat maar liefst 44 procent Britten er niet in slaagt een meubel te monteren. Ook niet als er een uitgebreide handleiding bij zit.

Vrouwen wagen zich liever niet aan het monteren van een meubelstuk. Maar liefst 56 procent zegt niet handig te zijn en geen kastje in elkaar te kunnen zetten. 35 procent waagt zich er niet eens aan.

Stress en frustraties

De montage lukt niet omdat het langer duurt dan we denken, de instructies niet duidelijk zijn of er een onderdeel overblijft als het meubel al in elkaar zit. Bovendien blijkt het monteren van meubels niet goed voor je relatie. Het kan leiden tot stress, ruzie en frustraties.

Iemand inhuren

Mensen onder de 35 jaar bellen nog vaak hun vader als het ze niet lukt iets in elkaar te zetten. Drie op de vier mannen zegt dat het altijd lukt een meubel in elkaar te zetten. En hoewel het dus wel lukt, huren ze liever iemand in om het klusje te klaren.

Monteer jij je meubels zelf of laat je dit aan een man over? Koop jij liever kant-en-klare meubelen of een doe-het-zelf pakket? Vind jij klussen een typische mannentaak of draai jij je hand niet om voor het monteren van een kast? Praat met ons mee.