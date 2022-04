Touroperators: onze vluchten vertrekken gewoon

Gesponsord

Fabian kreeg na nemen van ontslag een ijskoude verrassing

In deze exclusieve serie vertellen juristen van DAS verhalen uit de praktijk. De verhalen die je hier leest, zijn echt gebeurd, maar de namen en kenmerken van de personages zijn fictief. Dit verhaal is opgetekend door jurist Sean Witteveen. Wat doe je als je laatste loon ineens veel lager is?