Nog twee verdachten vast in Amsterdam na zege Marokko

De politie verdenkt een van de twee mannen van het gooien met stenen naar de Mobiele Eenheid. De ander zit vast voor het afsteken van zwaar vuurwerk in een grote menigte, aldus de woordvoerster.

In Amsterdam was het zaterdag na de wedstrijd op meerdere plekken onrustig. Volgens de politie verpestte een kleine groep relschoppers het feest. Dertien personen werden opgepakt. Ze hebben allemaal huisarrest gekregen voor woensdag, als Marokko in de halve finale speelt tegen Frankrijk. Zij kunnen bezoek verwachten van wijkagenten die controleren of ze zich hier aan houden. Deze maatregel werd eerder opgelegd aan zeven verdachten die vorige week dinsdag werden opgepakt. Volgens de politie hebben zij zich hier allemaal aan gehouden.

De vier verdachten die werden aangehouden bij ongeregeldheden in Den Haag na de overwinning van Marokko zijn weer op vrije voeten. Ze werden opgepakt voor belediging, het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs, niet voldoen aan een vordering en baldadigheid. Ze zijn heengezonden met een boete of een proces-verbaal.

In Den Haag greep de ME in de Schilderswijk in. Ook in Rotterdam en Utrecht was het onrustig.