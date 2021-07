Zo konden verdachten van aanslag op De Vries binnen een uur worden gepakt

Op beelden van de beveiligingscamera van een van de horecazaken in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam is te zien hoe misdaadjournalist Peter R. de Vries om half acht rustig door het straatje banjert, op weg naar zijn auto in een nabijgelegen parkeergarage.

Even later loopt een in het donker geklede man tussen twee terrassen door naar het midden van de straat achter Peter aan. Er volgt dan ook nog een wagen van stadstoezicht die in de verte achter De Vries en de man achter hem verdwijnt. Dan klinken zeker vijf schoten. Wat gebeurde er in het zeer korte tijdsbestek tussen de schoten en de arrestatie van de verdachten?

De politie heeft om half acht het geluk dat het druk is in de Lange Leidsedwarsstraat. „Er waren heel veel mensen en er kwamen veel meldingen bij ons binnen. Daar kwam bij dat het bureau Lijnbaansgracht vlakbij ligt. Er was zodoende snel veel politie en hulpverlening ter plaatse”, legt woordvoerder Jean Fransman van de Amsterdamse politie uit.

Reconstructie

De politie verzamelt en analyseert dan razendsnel informatie en beelden op het Real Time Intelligence Centre op het hoofdbureau Elandsgracht. Dat zijn beelden van beveiligingscamera’s van bedrijven en particulieren, beelden van passanten die gemaakt zijn met telefoons en beelden van de eigen camera’s van stadstoezicht. „Het gaat lang niet altijd om het live volgen van iemand, maar vaak om het terugkijken van de beelden. Dus bijvoorbeeld een reconstructie maken van een vlucht. Wie is of wat is het? En waar gaat de persoon of een auto heen?”

Na de aanslag op De Vries komt door analyse van de beelden en getuigenverklaringen al snel een vluchtwagen in beeld. Het gaat om een lichtblauwe Renault Kadjar. Met behulp van camera’s en getuigen is het kenteken te achterhalen. En dan is het de beurt aan het wondermiddel van de politie bij opsporing: de Automatic Numberplate Recognition (ANPR) of automatische kentekenplaatherkenning.

In Nederland hangen ruim driehonderd van dit soort slimme elektronische ogen, vooral boven en naast de snelwegen. Ook zijn ze ingebouwd in flitspalen. Daarnaast zijn zeker 150 politiewagens uitgerust met ANPR-sensoren. Die lezen automatisch kentekens uit van gezamenlijk ruim honderd miljoen wagens in een maand. De gegevens worden na 28 dagen vernietigd.

’Hit’

De politie kan ermee achterhalen waar een specifieke auto is geweest, maar bij een actuele zaak zoals een liquidatie ook snel zien waar een auto op dat moment is. Na het invoeren van een kenteken in de systemen komt er een signaal van de ANPR-camera die de bewuste wagen in het zicht heeft. Dat is een van de redenen dat criminelen snel van auto wisselen na een aanslag. Dat lijkt dinsdagavond na de aanslag op De Vries niet te zijn gebeurd.

Dankzij de camera’s en het ANPR-systeem kon de politie de vluchtwagen van de verdachten achterhalen op de A4 bij Leidschendam en twee verdachten arresteren. Na een ’hit’ op de snelweg konden politiewagens, een wagen van de marechaussee en een arrestatieteam worden gealarmeerd en kon op basis van het kenteken, het type en de kleur van de auto de wagen aan de kant zetten. De opgepakte 21-jarige Rotterdammer en de 35-jarige Poolse man uit Maurik zitten vast. De politie denkt dat een van hen de schutter is.

Het gebruik van het ANPR-systeem en camerabeelden spelen een grote rol bij de opsporing. De eerste uren na een moord of overval zijn cruciaal. Een heterdaad-aanhouding scheelt speurwerk en levert vooral vaak belangrijk bewijs op. Daarnaast worden op basis van ANPR-gegevens reconstructies gemaakt van autoritten om als bewijs te dienen in strafzaken.