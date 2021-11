Premium Het beste van De Telegraaf

Boek Claudia de Breij levert zeldzaam portret op Prinses Amalia: ’Ik heb me lang in slaap gehuild’

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Prinses Amalia ziet haar moeder, koningin Máxima, „echt als een maatje.” Ⓒ ANP/ HH

Cabaretière Claudia de Breij kreeg de gelegenheid een boek te schrijven over Amalia van Oranje. Het is bedoeld als een kennismaking van Nederland met de kroonprinses, die volgende maand 18 wordt. Het leverde een zeldzaam portret op van een meisje dat haar leven in dienst van Nederland wil stellen, maar niet tegen elke prijs. „Je kan me alle kanten op sturen. Tot een bepaald punt natuurlijk.”