DJ met dood bedreigd om muziek tijdens ramadan

’Luisteraar’ @yassin.ellb fantaseerde op Instagram over een met kogels doorzeefde Moradzo en ontving nog likes op dat bericht ook. „Willen jullie onze heilige maand niet vies maken”, schrijft @fasion_32. „Als je hier niet snel een einde aan maakt dan doe ik dat bij jouw a zemmer”, schrijft @generosity_h. ’Zemmer’ is straattaal voor ’homo’.

El Ouakili was hoorbaar kapot van de doodsbedreigingen en las tijdens zijn uitzending een statement voor. „De intentie van deze show is het laten zien wat voor mooie initiatieven er ondernomen worden tijdens de ramadan”, zei hij onder meer. En: „We kunnen geen show maken die 100 procent islam-proof is. We kunnen wel proberen te verbinden en al het moois van deze maand in de spotlight zetten.”