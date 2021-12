Man gewond bij schietpartij Amstelveen

Binnenland

Jeffrey van den D. wil ’sorry’ zeggen na doodsteken van ex Clarinda die achter kinderwagen liep

De man die ervan wordt verdacht in september zijn ex-vriendin Clarinda op klaarlichte dag in Den Bosch te hebben doodgestoken, was woensdag liever in levende lijve in de rechtbank aanwezig geweest dan via een videoverbinding. Dat zei de 32-jarige man uit Nieuwegein tijdens een tussentijdse zitting. ...