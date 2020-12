Linda verzekerde haar Disneykerstboom voor 6000 euro

„Mijn zoon weet dat hij er niet aan mag komen, maar je bent toch een beetje paniekerig als er kindjes jonger dan vijf jaar binnen komen.” Ⓒ Foto Ella Tilgenkamp

AMSTERDAM - Het zoemende geluid van een schaatsende Mickey Mouse en Donald Duck op een ijsbaan is hoorbaar in de woonkamer van Linda Brouwer (45) uit Monnickendam, toch is het niets bij de kerstboom die er naast staat; er hangt voor meer dan zesduizend euro aan Disneyornamenten in: „Ik heb deze laten verzekeren.”