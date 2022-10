Ruim 500 hulpaanvragen gestrande Nederlanders in Frankrijk

De ANWB laat weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden en adviseert Nederlanders nog altijd met een volle tank de Franse grens over te steken. „Bedenk van tevoren of je daarmee de hele reis uit de voeten kan. Als dat niet lukt, en het is mogelijk, stel de reis dan uit”, aldus de woordvoerster.

Verder wordt aangeraden regelmatig te tanken in Frankrijk waar dat dat kan en niet te wachten tot de tank leeg is. Bij tankstations waar wel brandstof te krijgen is, waarschuwt de verkeersdienst voor lange rijen. Het vullen van jerrycans met brandstof is op dit moment niet toegestaan in Frankrijk, de ANWB raadt dat dan ook af.

De staking, die op 27 september van start ging, treft de raffinaderijen en brandstofdepots van olie- en gasconcern TotalEnergies. Twee vakbonden bereikten vrijdagavond een voorlopig akkoord met TotalEnergies over een loonsverhoging. De linkse vakbond CGT, die het initiatief voor de stakingen nam, is echter nog niet tot aan akkoord met het gasconcern gekomen.