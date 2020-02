Vrouw (48) ontwaakt uit coma en ontdekt dat man en dochter dood zijn

Dallow is opgenomen in The Alfred Hospital in Melbourne. Zestig procent van haar lichaam is ernstig verbrand. Haar man, de 53-jarige Gavin, en haar dochter, de 15-jarige Zoe Hosking, kwamen in december op White Island om.

De herdenkingsdienst voor Gavin Dallow. Ⓒ EPA

’Ze kon het niet geloven’

„Het duurde even voordat ze zich realiseerde wat er gebeurd was en vervolgens bleef ze maar herhalen dat ze niet kon geloven dat ze er niet meer waren”, zo laat een woordvoerder van de familie aan de Adelaide Now weten.

Zelf kan de vrouw zich slechts enkele flarden van de dag herinneren. „Ze weet nog dat de uitbarsting kwam en dat ze iedereen zei te gaan rennen. Ook herinnert ze zich nog dat er stenen op haar rug vielen.” De laatste herinnering van de vrouw is dat ze zich afvroeg wanneer reddingswerkers zouden arriveren. Daarna raakte ze in coma.

Ⓒ EPA

Haar man werd vorige maand begraven. Een herdenkingsdienst voor haar dochter Zoe werd uitgesteld, de familie hoopt nu dat Dallow die wel kan bijwonen. Het lichaam van het meisje werd enkele dagen na de uitbarsting gevonden, Gavin overleed in een helikopter nadat hij van het eiland gehaald was.

Herstel

Nu Dallow ontwaakt is, moet ze zo’n zes maanden herstellen. „Aan de achterkant is ze van boven tot onder verbrand. Het enige dat niet is aangetast, is haar gezicht.”

21 mensen kwamen om het leven als gevolg van de vulkaanuitbarsting, 26 anderen raakten ernstig gewond.