Amsterdam - Weet u nog? Exact een jaar geleden, 25 juli 2019, was het in Nederland de warmste dag ooit. In Gilze-Rijen werd het 40,7 graden, maar ook op zeven andere weerstations werd het warmer dan veertig graden. Het oude record van Warnsveld (38,6 graden in 1944) ging definitief uit de boeken. Hoe ziet het er precies een jaar later uit?