’Johnson broedt op volledige douane- en grenscontroles’

Dat schrijft de Engelse krant Daily Telegraph. Het gaat om een ’radicale ommezwaai’ met wat vóór de Brexit steeds werd gezegd, namelijk dat de EU en het VK in een no-dealscnario een zachte overgang wilden.

Chantage?

Reden van het nieuwe voornemen is volgens de Daily Telegraph dat Groot-Brittannië de druk wil opvoeren op Europa in de gesprekken over handelsovereenkomsten tussen de EU en de Britten na definitieve afhandeling van Brexit.

Zo moeten de barrières voor munitie zorgen die de onderhandelaars kunnen gebruiken.

„We zijn van plan om alle EU-importen volledig te controleren - uitvoeraangiften, veiligheidsverklaringen, diergezondheidscontroles en alle supermarktgoederen om door de grensinspectieposten te gaan”, aldus een hooggeplaatste overheidsbron in de krant.

Brexit-feest

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie vrijdag om 23:00 uur plaatselijke tijd, middernacht in Nederland, verlaten. Duizenden Britten verzamelden zich op het Parliament Square in Londen om dat te vieren. Ze zwaaiden met Britse vlaggen, zongen het volkslied en schreeuwden dat het ’fantastic’ is.

Premier Boris Johnson hield zich tijdens de feestelijkheden op de achtergrond. Hij vierde de Brexit in zijn ambtswoning in Downing Street. Wel sprak hij het land toe in een videoboodschap. Johnson zei dat de Brexit voor veel mensen „een ongelofelijk moment vol hoop” is.

Zo is een van de grootste nieuwsgebeurtenissen van deze eeuw een feit, na jaren van geruzie over de precieze voorwaarden. Nog steeds is onduidelijk hoe de afscheiding wordt geregeld. De komende tijd wordt spannend – zowel voor Europa als voor de Britten.

