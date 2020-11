Baudet wil Forum opsplitsen, een boedelscheiding

Baudet wil dat de financiën verdeeld worden. De naam Forum voor Democratie moet naar hem, vindt hij. De leden moeten beslissen bij wie ze zich aansluiten.

De gebeurtenissen bij Forum volgden zich woensdag in een duizelingwekkend tempo op. Grofweg zijn er twee kampen. Baudet, Freek Jansen, Paul Cliteur en penningmeester Ephraim aan de ene kant. In het andere kamp zitten drie bestuursleden, een groeiend aantal senatoren, de FvD’ers uit het Europarlement en provinciale kopstukken.

Brandbrief

Het laatste nieuws is dat senator en de nummer drie van de kandidatenlijst Nicky Pouw-Verweij een boekje heeft opengedaan over een bijeenkomst van afgelopen vrijdag. Het was een diner waarop de campagne werd besproken. Volgens Pouw deed Baudet daar schokkende uitspraken over antisemitisme, corona en het IQ van Forum-leden.

„Het is heel naar wat er gebeurd is de afgelopen tijd”, zegt Baudet in ochtendprogramma Goedemorgen Nederland van WNL. „Ik ben terecht gekomen in een soort achterbakse situatie. Laten we gewoon splitten, een boedelscheiding”, oppert hij.