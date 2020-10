Svetlana Tichanovskaja: ’Loekasjenko moordt en vecht tegen het volk’

De zelfbenoemde president staat De Telegraaf te woord. Ze is de hoop in bange dagen voor veel Wit-Russen. Ⓒ De Telegraaf

Svetlana Tichanovskaja (38) is hèt gezicht van de revolutie in Wit-Rusland. Ze leeft in buurland Litouwen in ballingschap, weliswaar verenigd met haar twee kinderen, maar zonder haar man, die door dictator Loekasjenko al maanden in de cel wegkwijnt. De zelfbenoemde presidente, tot voor kort lerares Engels en huisvrouw, hoopt op verdere druk van Europa en Nederland: „Alle politieke gevangenen moeten onmiddellijk worden vrijgelaten.”