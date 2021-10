Premium Het beste van De Telegraaf

Britten nerveus door kwakkelende Queen: stabiliteit koningshuis in het geding

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Londen - Vertegenwoordigers van de Britse koninklijke familie doen er alles aan om het belang van de ziekenhuisopname koningin Elizabeth te bagatelliseren. Ze zou alleen maar een nacht in het King Edward ziekenhuis in Londen hebben doorgebracht omdat het te laat was om naar Windsor terug te rijden. Ze zou donderdagmiddag alweer aan het werk zijn gegaan met het doornemen van de stapels regeringsdocumenten die ze dagelijks leest.