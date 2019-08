Opvang krijgt airco na dood 41 dieren

Ⓒ Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

DEN HAAG - In een paar dagen tijd heeft een knaagdierenopvang in Den Haag, waar tijdens de recente hittegolf 41 dieren bezweken aan de hitte, genoeg geld opgehaald om een airco te kunnen laten installeren. Tijdens de hittegolf liep de temperatuur in het pand van Het Knagertje op tot 42,7 graden.