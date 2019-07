Nederland nog niet akkoord met nieuwe migrantendeal

De Franse president Emmanuel Macron liet maandag aan journalisten weten dat veertien Europese lidstaten akkoord zijn met een vluchtelingenvoorstel dat uit de koker van Frankrijk en Duitsland komt.

Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid laat echter weten dat Nederland er nog geen fiat heeft gegeven. „Na een werkconferentie in Parijs is geconcludeerd dat er geen consensus bestaat voor herplaatsing ontscheepte migranten.” Staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) was niet bij de onderhandelingen aanwezig. Ons land werd volgens een woordvoerder ’hoogambtelijk’ vertegenwoordigd.

De Europese onderhandelingen gaan om migranten die door schepen zoals de Seawatch 3 worden opgevist uit de Middellandse Zee. Nederland heeft al een paar keer opvarenden van dat schip opgevangen, maar is huiverig om dat opnieuw te doen omdat dit criminele activiteiten van mensensmokkelaars in stand houdt.

Ons land heeft dus voorwaarden gesteld aan een nieuw akkoord over bootvluchtelingen. Opname van drenkelingen door de lidstaten mag niet ’disproportioneel’ zijn. Daarnaast wil ons land dat aan de buitengrens van de EU de identificatie wordt gedaan van asiel- of niet-asielgerechtigden.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is er aan deze twee voorwaarden nog niet voldaan. Vandaar dat Nederland nog geen krabbel onder de nieuwe deal heeft gezet. Dat er veertien andere lidstaten wel akkoord zouden zijn, zoals Macron meldt, wordt door het Nederlandse kabinet niet herkend. Wel klinkt het het departement bekend in de oren dat Frankrijk en Duitsland tegelijkertijd hebben aangekondigd het werk aan een akkoord over bootvluchtelingen voort te zullen zetten.