Het is officieel: vriendin Johnson mee naar Downing Street

Carrie Symonds was baas van de communicatieafdeling, Boris Johnson is premier. Wie heeft thuis de broek aan? Ⓒ REUTERS

LONDEN - Boris Johnson neemt maandag zijn intrek in de ambtswoning in Downing Street en krijgt – nu is het officieel – gezelschap van Carrie Symonds. Afgaande op beider verleden lijkt de vraag gerechtvaardigd: hoe lang zal dat goed gaan?