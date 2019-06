GroenLinks-wethouder opgepakt voor deur stadhuis Amsterdam

In het Amsterdamse stadhuis was net een schorsing gaande. Veel raadsleden waren dan ook getuigen van het incident, temeer omdat Nuijens luid roepend en gebarend voor het stadhuis te vinden was. Hij maakte bezwaar dat hij gefilmd werd door een filmploeg die met de Amsterdamse politie meeliep om hun werk in beeld te brengen.

Nuijens wilde zelfstandig met de agenten naar het politiebureau lopen. Uiteindelijk werd hij aangehouden en op de grond vastgehouden door agenten. Tijdens een kleine worsteling moest een plantenbak het ontgelden. Nuijens werd uiteindelijk geboeid in een politiebusje voor de deur van het stadhuis afgevoerd.

’Tekeer als een idioot’

Volgens agenten ter plekke was er sprake van een melding van een overlastgevend persoon bij het naastgelegen café Amstelhoeck. De ober die hem probeerde te kalmeren zegt tegen deze krant: „Ik heb hem nog een glaasje water gegeven, maar dat ging ’m niet meer worden. Hij ging heel hard schreeuwen. Hij ging tekeer als een idioot.” Volgens de ober gaf Nuijens aan buiten een joint te gaan roken. „Hij kwam hier binnen en ging helemaal door het lint. Hij zei dat hij buiten een joint ging roken, maar eenmaal buiten stopte hij wat in zijn neus.” Volgens de ober liet hij ook zijn tas drie keer vallen. „Ik heb zijn sleutels nog gevonden en weer naar hem toegebracht.”

Nuijens is sinds vorig jaar wethouder in Diemen voor Werk, Inkomen en Armoede, Openbare ruimte, Groen, Afval en Natuur, Duurzaamheid en Milieu. Daarvoor was hij raadslid voor GroenLinks in Amsterdam.