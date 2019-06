GroenLinks-wethouder spuugt agent in gezicht na aanhouding

Op beelden is te zien dat de lokale bestuurder zich hevig tegen de aanhouding verzet. Ⓒ TELEGRAAF

Amsterdam - De Diemense GroenLinks-wethouder Jorrit Nuijens (39) is donderdagavond aangehouden vanwege verstoring van de openbare orde. De aanhouding vond plaats voor het Amsterdamse stadhuis. Bij de politie was een melding van overlast binnengekomen vanuit een naastgelegen terras. Een ober die de politicus probeerde te kalmeren, verklaart aan De Telegraaf dat de wethouder inderdaad ’helemaal door het lint’ ging. De politie meldde later dat Nuijens na zijn aanhouding op het bureau een agent in het gezicht heeft gespuugd.