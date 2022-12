Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Ngozi Fulani Wie is de vrouw die Buckingham Palace op zijn kop zette?

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Ngozi Fulani verweerde zich fel tegen beschuldigingen over de financiële gang van zaken bij de organisatie Sistah Space. Ⓒ Foto ANP/HH

Verenigd Koninkrijk - Ngozi Fulani is bijna net zo controversieel in het Verenigd Koninkrijk als Meghan, de echtgenote van prins Harry. Het is geen wonder, beiden stelden mogelijk racisme binnen de paleismuren aan de kaak. Dat wordt niet op prijs gesteld. Fulani is een soort openbare kop van Jut. Met leedvermaak zien Britten toe dat ze wordt verdacht van mogelijke financiële wanpraktijken bij haar liefdadigheidsorganisatie.