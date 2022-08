Premium Het beste van De Telegraaf

Vlaamse havenstad geplaagd door drugscriminelen Gewapende Nederlanders opgepakt door arrestatieteam Antwerpen: mogelijke aanslag verijdeld

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Ⓒ Patrick De Roo

Antwerpen - Voor de tweede keer deze week heeft de Antwerpse politie mogelijk een aanslag verijdeld door in het holst van de nacht gewapende Nederlanders op te pakken. De Vlaamse havenstad is al de hele zomer in de ban van een drugsoorlog.