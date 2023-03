Premium Het beste van De Telegraaf

Ruim 600.000 migranten uit Libië klaar voor oversteek naar Italië

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Bloemen op het strand van Steccato di Cutro als herdenking aan de slachtoffers van de schipbreuk. Ⓒ ANP / EPA

ROME - Twee weken na de dramatische schipbreuk met migranten in Italië, staan er zo’n 685.000 migranten klaar in Libië om te vertrekken naar Italië. Dit stelt de Italiaanse inlichtingsdienst in een rapport aan de Italiaanse regering-Meloni. De mensen bevinden zich gedeeltelijk in Libische migrantenkampen, gedeeltelijk elders.