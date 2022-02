Politiebus slaat over de kop in Hengelo, agent naar ziekenhuis

De agent was onderweg naar een melding, maar door een onbekende reden verloor hij de controle over de auto. Het busje kwam vervolgens op de zijkant terecht. De agent is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens RTV Oost was de agent in achtervolging op een verdachte. De verdachte is volgens de omroep ontkomen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.