Kamer wil ’rust’ voor boeren, tweet Klaver valt slecht

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de natuur in ons land, die volgens sommige partijen in ’deplorabele’ staat verkeert. „Nederland is kampioen biodiversiteitsverlies”, stelt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Hij wekte woede bij boeren en collega-Kamerleden omdat hij Nederlanders oproept foto’s te maken van gele akkers en velden. Die ontstaan volgens De Groot door het spuiten met de omstreden -maar wettelijk toegestane- onkruidbestrijdingsmiddelen waarin glyfosaat zit. Volgens De Groot moeten Nederlanders hun kiekjes van de gele velden opsturen naar het ministerie om het probleem zichtbaar te maken. „Dit is gewoon een heksenjacht”, vindt BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas. Zij beticht De Groot van ’opruiing’.

Maar ook een bericht van GL-leider Jesse Klaver zorgt onder boeren en in de Tweede Kamer voor ergernis. Hij vreest dat zolang de stikstofcrisis niet wordt aangepakt er niets terechtkomt van plannen voor meer woningbouw. Zijn oplossing? „De keuze is simpel: koeien of huizen?” Dat leidt weer tot kritiek van CDA-Kamerlid Derk Boswijk. „Beide uitspraken werken polariserend”, zegt hij. „Allebei onnodig en net hetgeen wat we nu niet nodig hebben.”

Toenadering

In de Tweede Kamer klinken donderdagmiddag wel wat verzoenende geluiden. GL is bereid na te denken over een heel nieuw stikstofsysteem met veel eenvoudiger regels, zegt Kamerlid Laura Bromet. BBB reikt de hand juist door te pleiten voor beter onderzoek waar stikstof vandaan komt en hoe dat effectief aangepakt kan worden. Een suggestie die GL wel kan omarmen. Waarom wordt er bijvoorbeeld niet vanuit de ruimte gemeten, wil Bromet weten. „We hebben nu allemaal schema’s die zijn gebaseerd op berekeningen, maar niet op metingen”, valt Van der Plas haar collega van GL bij. Volgens de PvdA moet de overheid intussen ’naast de boeren’ gaan staan om de ’transitie’ mogelijk te maken.

Bij de VVD wordt ook erkend dat er ’nauwkeurig moet worden gemonitord’ wat de effecten op de natuur zijn als maatregelen genomen worden. Kamerlid Thom van Campen pleit niet alleen voor bescherming, maar ook versterking van die gebieden. De rekening mag wat hem betreft niet bij de boer komen te liggen. „Zij werken vaak al met smalle marges. Verderop in de keten, bij de verwerkende industrie, toeleveranciers en supermarkten wordt juist heel veel geld verdiend.”

’Alle hens aan dek’

Pijnlijke maatregelen zijn daarbij soms wel nodig, zegt CDA-Kamerlid Derk Boswijk. „Het zal in veel gebieden alle hens aan dek zijn.” Hij pleit voor ruimhartige opkoopregelingen. „Dat is niet bedoeld om heel veel boeren uit te kopen, maar juist voor de boeren die geen opvolger hebben. Zij willen vaak al eerder met pensioen. Door hen de mogelijkheid te bieden om te stoppen, verklein je de opgave voor de achterblijvers.”

Christianne van der Wal, de nieuwe minister voor Natuur en Stikstof, zegt dat het haar ambitie is om de natuur „te behouden en te versterken.” Het verlies aan biodiversiteit vraagt volgens Van der Wal niet alleen om een Nederlandse, maar ook een ’stevige Europese aanpak’. „Als wij met onze bedrijvigheid te veel willen en de natuur blijven uitputten, gaan er gaten vallen in het fragiele ecosysteem.” Volgens Van der Wal is er in Nederland ’te lang’ over grenzen heengegaan. „Dat moeten we herstellen. Daarbij moeten we beseffen dat niet alles overal kan.”

De aanpak die zij zal uitrollen is volgens de minister gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, waarbij een ’ecologische autoriteit’ gaat monitoren wat de effecten zijn. Om Nederland van het stikstofslot te halen worden nu allerhande maatregelen uitgedacht, waaronder een ’gebiedsgerichte aanpak’ waarin met provincies per gebied ’loepie scherp’ wordt gekeken wat de doelen zijn, aldus Van der Wal. „Ik ben mij ervan bewust dat er heel veel aanvullende stappen nodig zijn”, zegt ze. Maar volgens de minister zorgt dat uiteindelijk wel voor ’rust op het boerenerf’. „Ik wil niet dat we over drie jaar opnieuw bij de boeren moeten aankloppen dat er weer wat anders nodig is.”