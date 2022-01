Premium Het beste van De Telegraaf

ANALYSE: Rutte IV strooit vooral kwistig met gemeenschapsgeld Nieuwe politieke cultuur blijft in nevelen gehuld

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

DEN HAAG - Misschien was het opvallendste aan het betoog van premier Mark Rutte tijdens het Kamerdebat over de regeringsverklaring nog wel dat hij het startte met het onderwerp ’buitenland’. Je zou het kunnen zien als een duidelijker stempel van regeringspartij D66, dat de buitenlandpolitiek in Ruttes vierde kabinet bijgestuurd en veel nadrukkelijker in beeld wilde zien.