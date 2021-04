Voorjaarszon komt eraan, maar eerst nog een koud weekend

Na het weekend is er kans op meer winterse buien met hagel en natte sneeuw en kan het in de nachten licht tot matig vriezen. Regionaal kan de temperatuur dalen tot -5 graden.

Fris voor april

Zondagmiddag trekt de meeste neerslag richting Duitsland en breekt er vanuit het westen een zonnetje door. In het oostelijke deel van Nederland blijft het dan nog druilerig weer. Het wordt zo’n 5 tot 8 graden en daarmee is het erg fris voor april. Normaal gesproken komt de temperatuur rond deze tijd uit op een graad of 14.

Na het weekend wordt het overdag iets, maar niet veel, warmer en kruipt het kwik richting de 7 tot 9 graden. Al doet de zon al flink z’n best, er trekken ook nog wat winterse buien over het land die gepaard gaan met een koude noordwestenwind.

Zonnig voorjaarsweer

In de tweede helft van de week is het dan zover en neemt de kans op zachter weer toe. Er komt dan volgens Weer.nl droog en vrij zonnig voorjaarsweer aan. Overdag komen de temperaturen rond de 15 graden uit, maar in de nachten blijft het op grote schaal nog licht vriezen.