Meeste horecawerkers bang voor hun baan

Volgens FNV wil het personeel niets liever dan direct weer aan de slag gaan. Maar dan moeten zij wel verzekerd zijn van uitbetaling van salaris en van uren. De helft van de ondervraagden vreest echter een probleem als het gaat om loonbetalingen.

Al weken dicht

Door de coronacrisis zijn horecazaken al weken dicht. Ondernemers kunnen zich tot een noodloket wenden voor de doorbetaling van de lonen en een tegemoetkoming voor de vaste lasten.

Personeel zegt bereid te zijn mee te denken met de sector. Zo geeft 30 procent aan er geen moeite te hebben om vakantiegeld later uitbetaald te krijgen. Ook zou bijna 50 procent van het personeel bereid zijn om uren in te willen leveren, waarvoor een deel van hen in ruil dan wel baangarantie eist.

Vakantiedagen

Het verplicht inleveren van vakantiedagen of het tijdelijk opschorten van pensioenopbouw heeft niet de voorkeur van de meerderheid van de ondervraagden.

Mocht de horeca weer opengaan, dan zou dat volgens de meeste werknemers voor alle zaken tegelijkertijd moeten gelden. Daarbij zou het aantal gasten moeten worden beperkt. Ook zou het personeel van beschermende middelen willen zijn voorzien.