Bouwvakker krijgt antitankbom op hoofd tijdens werkzaamheden in Amsterdam

In een bericht op Facebook schrijven agenten van Politie Basisteam Boven IJ vrijdag dat ze dinsdagmorgen een ’bizarre melding’ kregen. In een renovatiewoning aan het Mosveld in Amsterdam-Noord viel een koker naar beneden, op het hoofd van een bouwvakker - die op dat moment geen helm droeg.

Uit de koker schoof een object, dat wel wat weg had van een explosief. De bouwvakker heeft het object voorzichtig in de koker teruggeschoven, vervolgens op de grond gelegd en de politie gebeld.

Vanwege de melding kwamen niet alleen agenten ter plaatse, maar ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. De omgeving werd ruim afgezet.

’In deze staat niet gevaarlijk’

Het ’object’ in de koker bleek een echte antitankgranaat te zijn. De granaat is veiliggesteld en meegenomen. Volgens de medewerker van de EOD was het explosief in deze staat niet gevaarlijk omdat het explosief niet was voorzien van een ontsteker.