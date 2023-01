Verdachte van moord op dochter (1) in Kampen ontkent sprong in water

De 38-jarige Saba M. uit Kampen zit sinds 14 oktober 2022 vast nadat ze een dag ervoor met twee dochters te water raakte in Kampen. De vrouw zegt te zijn uitgegleden terwijl ze aan de kade langs de IJssel met haar kinderen eendjes aan het voeren was. „Ik heb niks verkeerd gedaan”, zei M. donderdag tegen de rechters in Zwolle. De dochter die overleed droeg ze bij zich in een draagzak. Omstanders sprongen in het water en wisten de drie uit het water te krijgen. Het 1-jarige dochtertje van de vrouw overleefde het uiteindelijk niet.

De zaak draait met name om de interpretatie van de beelden van bewakingscamera’s. Het hele incident staat op film. „Uit die beelden blijkt naar de mening van het Openbaar Ministerie onomstotelijk dat er geen sprake was van een ongeluk”, zei de officier van justitie.

„Ze is haar dochter verloren en voelt zich verantwoordelijk ook al was het een ongeluk. Gun mijn cliënt haar rouwproces”, zei haar advocaat Henk Voors. Hij verzocht de rechtbank om M. op vrije voeten te stellen. Dat verzoek is door de rechtbank afgewezen. Wel worden nog drie getuigen gehoord en volgt er nog onderzoek naar de psyche van de verdachte. Op 30 maart is een volgende inleidende zitting in deze strafzaak.