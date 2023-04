Alleen hele blikjes inleveren bij de supermarkt: ’De helft op straat is ingedeukt of kapot’

Al ziet Groot wel haken en ogen aan het systeem. „Je kunt alleen onbeschadigde blikjes inleveren. En uit mijn onderzoek komt naar voren dat de helft van de blikjes die op straat liggen, ingedeukt zijn of zelfs kapot.” Hij trof hetzelfde aan bij kleine drankflesjes, waarvoor eerder al statiegeld werd ingevoerd. Ook die zijn vaak kapot als hij ze op straat vindt. „Bij flesjes lukt het vaak nog wel om ze uit te deuken, maar bij blikjes wordt dat lastig.”

Dat gaat met name een rol spelen bij mensen die in het nu ingevoerde statiegeld een stimulans zien om blikjes van straat op te rapen om ze zelf in te leveren.

De supermarkten mogen er wel op ingericht zijn, hun voorraad is dat nog niet. En veel fabrikanten lopen nog achter, is de kritiek van de Zwerfinator. „Heineken zegt er pas half mei klaar voor te zijn. En van veel andere grote fabrikanten staan ze ook nog niet in de schappen. De supermarkten moeten eerst hun oude voorraden opmaken. Momenteel zie ik alleen een paar kleinere merken die het statiegeldlogo op hun blikjes hebben staan. Dus in de praktijk kun je op dit moment nog bijna niets inleveren.”

Minder vaak geleegd

Dat zal in de loop van dit jaar wel bijtrekken, voorziet Groot. „Het zal iets langer duren voordat je ook op straat resultaten ziet, maar uiteindelijk zal het wel veel schelen in het zwerfafval. En ook in andere kosten. Denk aan het legen van prullenbakken op straat, want veel mensen gooien ze natuurlijk ook netjes weg. Afvalbakken hoeven dan door de gemeente minder vaak geleegd te worden.”

Tijdens recent onderzoek in Zaanstad trof de Zwerfinator op een traject van 9 kilometer bijna 400 weggegooide blikjes aan: ruim vier op iedere honderd meter. Vergelijkbaar onderzoek in Purmerend, waar al langer maatregelen worden genomen om het zwerfafval te verminderen, ging het om 250 blikjes op tien kilometer straat.

Van de blikjes die hij de afgelopen drie jaar langs de weg vond, is bijna een derde van het merk Red Bull. De top drie wordt gecompleteerd door Heineken (8,8 procent) en Coca Cola (8,1 procent).

