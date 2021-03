Files bij tunnels hardnekkig: truckers blijven hoogtemeldingen negeren

Uit cijfers die Rijkswaterstaat (RWS) voor De Telegraaf verzamelde blijkt dat de Velsertunnel met 1812 afsluitingen in 2020 de gehate ranglijst aanvoert. Ook de Drecht- (1243), Coen- (1160) en Noordtunnel (1114) scoren hoog.

Minder verkeer

Ondanks het feit dat er minder verkeer was door corona, bleef het aantal keren dat de tunnels op slot gingen erg hoog. In vergelijking met 2019 met 1772 afsluitingen ging de Drechttunnel wel 529 minder vaak dicht. Maar dat gaat niet op voor de Noordtunnel, die met 1114 afsluitingen 519 keer vaker afgegrendeld werd. Ook voor de Roer- (+69), Botlek- (+42), Sijtwende- (+15) en Velsertunnel (+1) gingen de slagbomen vaker naar beneden. ,,De stremmingen voor de tunnels worden voornamelijk veroorzaakt door te hoge vrachtwagens of trucks die te hoog beladen zijn. Vier meter laadhoogte is de wettelijke norm, die al jarenlang in heel Europa geldt. Dat hoort iedere chauffeur gewoon te weten”, zegt Remco de Korte van RWS.

Centimeter

Soms is van te hoog beladen trucks geen sprake. De Korte: ,,Opwaaiende dekzeilen, uitstekende stangen of te hevig verende vrachtwagens kunnen op het moment dat een hoogtemeting gepasseerd wordt, net die centimeters schelen om de alarmbellen te laten rinkelen. We geven chauffeurs aanwijzingen om tijdig een andere route te kiezen als we merken dat hun wagen te hoog is. Doen ze dat niet, dan gaan de slagbomen naar beneden en staat iedereen stil. Ingrijpend voor iedereen en zeker voor de trucker die een boete krijgt die, afhankelijk van de hoogte, kan variëren tussen de 470 en 1000 euro.”