Steekpartij Würzburg: drie vrouwen omgekomen, zes pogingen tot moord

De Duitse politie meldt dat twee van de zeven zwaargewonde mensen uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Nog een persoon verkeert in levensgevaar.

Volgens de Duitse krant Bild pakte de man een mes uit een schap in een winkel in het stadscentrum. Vervolgens zou hij op klanten in zijn gaan steken. Buiten vervolgde hij zijn bizarre mesaanval.

Het motief is nog onduidelijk. De politie zei zaterdag dat er ’haatberichten’ bij de verdachte thuis zijn gevonden. De drie omgekomen slachtoffers waren vrouwen en de meeste gewonden ook, maar het is volgens de politie niet bekend of dit met opzet was of toevallig. Dat wordt nog onderzocht.

De Beierse premier Markus Söder en minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Joachim Herrmann zeiden dat een psychische stoornis waarvoor hij eerder werd behandeld in een psychiatrische instelling en religieuze motieven mogelijk een rol hebben gespeeld. De verdachte stond niet bekend als extremistisch. Hij woonde sinds 2015 in de Beierse stad Würzburg, al zat hij de laatste tijd in een daklozenopvang.

De advocaat die de verdachte toegewezen heeft gekregen, zegt na een gesprek dat hij denkt dat er waarschijnlijk geen religieus of extremistisch motief was. „Maar officieel heeft hij nog niets over het incident gezegd.”

De verdachte wordt zaterdag overgeplaatst naar een cel. Hij heeft nog last van een schotwond in zijn been die hij opliep bij zijn arrestatie. Toen hij toesloeg, liep hij op blote voeten. Ook droeg hij een wit mondkapje. Omstanders probeerden hem te overmeesteren en gooiden spullen zoals stoelen en paraplu’s naar zijn richting.

Inwoners van de zuidelijke stad kwamen zaterdag naar de plek van de steekpartij om te rouwen. Het dodental door het geweld loopt mogelijk nog op. De vlaggen in deelstaat Beieren hangen halfstok. „De gebeurtenissen van gisteren zijn onbegrijpelijk en onthutsend”, zei premier Söder. „We bidden en houden hoop voor de gewonden en hun geliefden.”