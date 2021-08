Snelste achtbaan ter wereld dicht na botbreuken

De imposante achtbaan, die binnen slechts twee seconden een snelheid bereikt van maar liefst 180 kilometer per uur, zou tussen december 2020 en augutus 2021 sporen hebben achtergelaten bij vier passagiers tussen de 30 en 50 jaar. Bij de versnelling zouden passagiers krachten tot bijna 3g te verduren krijgen.

Er zijn vooral breuken in nek en ruggengraat vastgesteld. De topattractie aan de voet van Mount Fuji is daarom op last van de autoriteiten voorlopig dicht voor onderzoek. „We onderzoeken of er een verband is tussen de breuken en de attractie”, aldus het park. „Vooralsnog is er geen verband aangetoond.”

De breuken kwamen aan het licht toen het park meldingen van verwondingen van passagiers aankaartte bij het ministerie van infrastructuur. Volgens het park is in zeker één geval gebleken dat een vrouw niet goed in het wagentje zat, waardoor ze over het traject van ruim 1 kilometer flink door elkaar werd geschud.

Het park heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om de engste en meest uitdagende achtbanen. In 2011 werd er de Takabisha geopend, de steilste achtbaan ter wereld met een verticaal deel van 50 meter gevolgd door een scherpe bocht die de nekspieren flink op de proef stelt.

De Do-Dodonpa is overigens niet de achtbaan met de hoogste topsnelheid ter wereld. Die eer gaat naar de Formula Rossa in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten): 240 kilometer per uur.