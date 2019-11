Moordenaar Von Weizsäcker had waanbeelden

Volgens de onderzoekers lag het motief van de 57-jarige man in een „waanvoorstelling met algemene afkeer” van de familie Von Weizsäcker. Zij constateren dat op basis van psychiatrisch onderzoek.

De Duitser uit de deelstaat Rijnland-Palts stak Von Weizsäcker dood toen deze dinsdagavond een medische lezing hield in een Berlijnse privékliniek. De 59-jarige arts overleed ter plekke.

De lezing werd bijgewoond door ongeveer vijftien gasten inclusief de dader en personeel van de kliniek. Een 33-jarige politieman die buiten dienst toevallig ook in het publiek zat, raakte zwaargewond toen hij tussenbeide sprong.

Von Weizsäcker was sinds 2005 chef-arts van een afdeling in de Schlosspark-kliniek in Berlijn. Zijn vader, Richard von Weizsäcker, was van 1984 tot en met 1994 president van Duitsland. Hij overleed in 2015.