Nederland zet subsidie aan Palestijnse hulporganisatie stop

Het gaat om de Palestijnse hulporganisatie UAWC, die is gericht op professionalisering van Palestijnse boeren op de Westelijke Jordaanoever. Eerder zette Kaag al de subsidie tijdelijk stop nadat was gebleken dat twee medewerkers van de organisatie betrokken waren van een bomaanslag waarbij een 17-jarig Israëlisch meisje omkwam. De mannen waren lid van terreurorganisatie Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Ze bleken hun salaris deels betaald gekregen met Nederlands hulpgeld aan de UAWC.

Bij het tijdelijk stopzetten van het hulpgeld, tot dan toe zo’n 21,5 miljoen euro, beloofde Kaag nader onderzoek te laten uitvoeren naar de eventuele banden tussen UAWC en de terreurorganisatie.

Daaruit komt naar voren dat er weliswaar geen aanwijzingen zijn gevonden van geldstromen tussen UAWC en de PFLP, noch bewijs voor ’organisatorische eenheid met of aansturing door de PFLP’. Wel stelt het onderzoeksbureau bij 34 medewerkers van UAWC individuele banden vast met de terreurorganisatie. In 12 gevallen was er zelfs sprake van een ’dubbelmandaat’. „Zij hadden gedurende een overlappende periode zowel een leidinggevende positie bij UAWC, als een positie bij de PFLP.” Ook ’op organisatorisch vlak’ bestaan volgens het onderzoek banden tussen beide organisaties.

„Het externe onderzoek heeft volgens het kabinet voldoende aannemelijk gemaakt dat er gedurende geruime tijd op individueel niveau sprake was van banden tussen medewerkers en bestuursleden van UAWC en de PFLP”, schrijft De Bruijn aan de Tweede Kamer. „Met name het grote aantal bestuursleden van UAWC met een dubbelmandaat is zorgelijk.” Het kabinet stopt dan ook de betaling aan de landbouworganisatie.

Het kabinet wil binnenkort wel weer een een nieuw land- en waterprogramma op de Westelijke Jordaanoever starten met andere Palestijnse organisaties.