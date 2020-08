Schilderswijk is rellende jongeren zat: ’We willen deze ellende niet meer’

Rellende jongeren trokken een spoor van vernieling door de Haagse Schilderswijk. Ⓒ Jos van Leeuwen

Den Haag - En weer was het raak in de Schilderswijk. De Haagse buurt heeft de naam en de faam van relbuurt, en bewoners en ondernemers zijn het nu zat. Zij zijn het beu dat mensen naar hun wijk komen voor opstootjes én dat de politie zo laat komt. „Als dit niet in de Schilderswijk was geweest, was er veel sneller opgetreden.”